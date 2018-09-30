МИД Греции назвал противоречивыми результаты референдума в Македонии
Об этом говорится в заявлении греческого МИД.
«Результаты референдума в Бывшей югославской Республике Македония... противоречивы. Большой перевес «да», но без соответствующей явки», — отметили в ведомстве.
В воскресенье, 30 сентября, в Македонии состоялся референдум о смене названия страны на Северную Македонию, а также о вступлении в ЕС и НАТО.
Премьер Македонии Зоран Заев назвал успешным прошедший в стране референдум.
Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.