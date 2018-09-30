МИД Греции назвал противоречивыми результаты референдума в Македонии

Греция уважает итоги референдума в Бывшей югославской Республике Македония, однако считает их противоречивыми.

Об этом говорится в заявлении греческого МИД.

«Результаты референдума в Бывшей югославской Республике Македония... противоречивы. Большой перевес «да», но без соответствующей явки», — отметили в ведомстве.

В воскресенье, 30 сентября, в Македонии состоялся референдум о смене названия страны на Северную Македонию, а также о вступлении в ЕС и НАТО.

Премьер Македонии Зоран Заев назвал успешным прошедший в стране референдум.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.