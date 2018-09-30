В Иордании рассказали о процессе по открытию границы с Сирией
- Reuters
«Мы неоднократно заявляли, что нам нужны открытые границы с Сирией. Чтобы это произошло, технические комитеты должны встретиться и договориться о порядке и условиях, которые обеспечили бы открытие границы подходящим для обеих стран образом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что главный пограничный переход «Насиб» на сирийско-иорданской границе возобновил свою работу.
27 сентября Сафади заявил, что Иордания желает открыть границу с Сирией.