В Иордании рассказали о процессе по открытию границы с Сирией

Открытие границы между Сирией и Иорданией произойдёт после согласования технических деталей. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

«Мы неоднократно заявляли, что нам нужны открытые границы с Сирией. Чтобы это произошло, технические комитеты должны встретиться и договориться о порядке и условиях, которые обеспечили бы открытие границы подходящим для обеих стран образом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что главный пограничный переход «Насиб» на сирийско-иорданской границе возобновил свою работу.

27 сентября Сафади заявил, что Иордания желает открыть границу с Сирией.