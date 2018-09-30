В Иордании рассказали о процессе по открытию границы с Сирией

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Открытие границы между Сирией и Иорданией произойдёт после согласования технических деталей. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
В Иордании рассказали о процессе по открытию границы с Сирией
  • Reuters

«Мы неоднократно заявляли, что нам нужны открытые границы с Сирией. Чтобы это произошло, технические комитеты должны встретиться и договориться о порядке и условиях, которые обеспечили бы открытие границы подходящим для обеих стран образом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что главный пограничный переход «Насиб» на сирийско-иорданской границе возобновил свою работу.

27 сентября Сафади заявил, что Иордания желает открыть границу с Сирией.

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