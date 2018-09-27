Иордания заявила о желании открыть границу с Сирией
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент ведутся согласования технических деталей данного шага.
«Мы в принципе хотим открыть границы, технический комитет сейчас проводит встречи, чтобы согласовать детали, что позволит открыть границы», — сказал он.
Министр также добавил, что как только детали будут проработаны, стороны смогут продвинуться дальше в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию с сирийскими беженцами.