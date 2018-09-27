Иордания заявила о желании открыть границу с Сирией

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Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что его страна желает открыть границу с Сирией.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент ведутся согласования технических деталей данного шага.

«Мы в принципе хотим открыть границы, технический комитет сейчас проводит встречи, чтобы согласовать детали, что позволит открыть границы», — сказал он.

Министр также добавил, что как только детали будут проработаны, стороны смогут продвинуться дальше в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию с сирийскими беженцами.

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