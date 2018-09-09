Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию с сирийскими беженцами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади ситуацию с сирийскими беженцами.

«В ходе беседы министры предметно обсудили развитие ситуации в Сирии с акцентом на реализацию шагов по возвращению на родину сирийских беженцев и временно перемещённых лиц, в том числе находящихся в районах, расположенных поблизости от сирийско-иорданской границы», — говорится в сообщении МИД России в Facebook.

Также стороны обсудили палестино-израильское урегулирование.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что более 1,5 млн сирийских беженцев вернулись в свои дома благодаря усилиям армии страны при поддержке российских военных.