На сирийско-иорданской границе открылся КПП «Насиб»

Главный пограничный переход «Насиб» на сирийско-иорданской границе возобновил свою работу, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

«Сирийское правительство открыло КПП «Насиб» сегодня утром для фур и транзитного транспорта, идущего из Иордании через Сирию», — цитирует РИА Новости министра.

Как отмечается, открытие пограничного перехода состоялось после завершения всех необходимых мероприятий по восстановлению КПП.

После освобождения КПП «Насиб» сирийское правительство восстановило трассу от Дамаска до границы с Иорданией, в том числе разрушенные в ходе военных действий мосты.

«Насиб» — главный пограничный переход на границе двух стран. Он имеет важный экономический статус для обеих сторон, поскольку является транзитным окном для грузов.

Ранее в Иордании заявили о желании открыть границу с Сирией.

В январе ФАН передавало, что в Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе конфликта.