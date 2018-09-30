Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал министру внутренних дел США Райану Зинке, допустившему возможность морской блокады России, не тратить время на бессодержательные заявления.

«Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметил Кадыров, данное заявление Зинке говорит о том, что он «слабо знает Россию, её историю, её способности и возможности».

Ранее Зинке допустил возможность морской блокады России. В Госдуме назвали заявление министра обескураживающим.