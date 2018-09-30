Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал министру внутренних дел США Райану Зинке, допустившему возможность морской блокады России, не тратить время на бессодержательные заявления.
Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде России
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«Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметил Кадыров, данное заявление Зинке говорит о том, что он «слабо знает Россию, её историю, её способности и возможности».

Ранее Зинке допустил возможность морской блокады России. В Госдуме назвали заявление министра обескураживающим.

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