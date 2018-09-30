Пушков прокомментировал заявление главы МВД США о возможности морской блокады России
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Ранее Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток и пригрозил российской стороне морской блокадой.
«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — написал Пушков.
Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.
Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.