Пушков прокомментировал заявление главы МВД США о возможности морской блокады России

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «полным бредом» заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.
Пушков прокомментировал заявление главы МВД США о возможности морской блокады России
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Ранее Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток и пригрозил российской стороне морской блокадой.

«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — написал Пушков.

Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

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