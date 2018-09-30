Пушков прокомментировал заявление главы МВД США о возможности морской блокады России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «полным бредом» заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.

Ранее Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток и пригрозил российской стороне морской блокадой.

«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — написал Пушков.

Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.

Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.