Посол Сербии в России назвал действия спецназа Косова в районе ГЭС «провокацией»

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Посол Сербии в России Славенко Терзич в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировал действия косовского спецназа в районе ГЭС «Газиводе».
Посол Сербии в России назвал действия спецназа Косова в районе ГЭС «провокацией»
  • РИА Новости

«Произошла очень серьёзная провокация со стороны временных институций нашего автономного края Косово и Метохия, это была агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе», — цитирует kp.ru дипломата.

По его словам, данные действия показывают, что Приштина «не готова к мирному урегулированию конфликта».

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом.

Позднее глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович сообщил, что спецназ Косова покинул район ГЭС.

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