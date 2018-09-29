Посол Сербии в России назвал действия спецназа Косова в районе ГЭС «провокацией»
- РИА Новости
«Произошла очень серьёзная провокация со стороны временных институций нашего автономного края Косово и Метохия, это была агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе», — цитирует kp.ru дипломата.
По его словам, данные действия показывают, что Приштина «не готова к мирному урегулированию конфликта».
Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести ВС страны в состояние высшей боевой готовности после того, как спецназ Косова занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом.
Позднее глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович сообщил, что спецназ Косова покинул район ГЭС.