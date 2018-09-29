Мэттис посетит Францию и Бельгию

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Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит на следующей неделе Францию и Бельгию, сообщается на сайте Пентагона.
Мэттис посетит Францию и Бельгию
  • Reuters

Отмечается, что в Париже Мэттис планирует встретиться с «ключевыми лидерами», чтобы подтвердить прочность отношений Франции и США в области обороны и провести двусторонние встречи с «должностными лицами высокого ранга».

В Брюсселе он примет участие в заключительной встрече министров обороны стран-членов НАТО в 2018 году. Кроме того, 3-4 октября Мэттис собирается встретиться с коллегами из стран-союзников по альянсу и из стран-партнёров.

Ранее Мэттис заявил, что главной опасностью для Соединённых Штатов является ядерная угроза со стороны России.

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