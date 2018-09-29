Мэттис посетит Францию и Бельгию

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит на следующей неделе Францию и Бельгию, сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что в Париже Мэттис планирует встретиться с «ключевыми лидерами», чтобы подтвердить прочность отношений Франции и США в области обороны и провести двусторонние встречи с «должностными лицами высокого ранга».

В Брюсселе он примет участие в заключительной встрече министров обороны стран-членов НАТО в 2018 году. Кроме того, 3-4 октября Мэттис собирается встретиться с коллегами из стран-союзников по альянсу и из стран-партнёров.

Ранее Мэттис заявил, что главной опасностью для Соединённых Штатов является ядерная угроза со стороны России.