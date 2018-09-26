Эксперт объяснил подготовкой к санкциям заявление Пентагона об угрозе России

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT объяснил заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса о первостепенной угрозе ядерного оружия России предпосылкой для введения новых санкций против нашей страны.

«После речи Трампа в ООН его подопечные получили определённую возможность для нанесения новых «ударов» по неприятелям Соединённых Штатов Америки… Ведь Трамп говорил об американском суверенитете, который так надо отстаивать. Как раз в этом контексте говорит и Мэттис, что есть страна, у которой есть ядерный потенциал, который может уничтожить наш (американский. — RT) суверенитет», — отметил эксперт.

Судаков выразил уверенность в том, что заявление Мэттиса об угрозе ядерного оружия России может стать основой для введения новых антироссийских санкций.

«По большому счёту это говорится для того, чтобы создать новый образ своего врага, более жёсткий, начать раскрутку нового сценария, за что ещё можно ввести санкции против России. И те предприятия, которые связаны с военной сферой, с ядерной сферой, они абсолютно точно все попадут под санкции. Идёт подготовка к ноябрю, Мэттис своим заявлением хочет показать, что курс в отношении России не изменился и все действия, которые были направлены на то, чтобы вести очень жёсткую политику с Россией, будут проводиться и дальше. Это делается не для того, чтобы это услышало мировое сообщество, а для того, чтобы внутренние потребители могли понять, что Трамп не отходит от политики, которую он провозгласил: Америка прежде всего, делаем всё доброе для Америки», — заключил он.

Ранее Мэттис заявил, что главной опасностью для США является ядерная угроза со стороны России.