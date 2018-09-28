Палестина подала иск против США в Международный суд ООН, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что Палестина подала иск из-за переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

По мнению палестинской стороны, решение американских властей противоречит Венской конвенции 1961 года.

Палестина просит ООН оказать давление на власти США, чтобы они отозвали дипмиссию из Иерусалима, и обеспечить гарантии того, что подобная ситуация не повторится в будущем.

В мае генсек исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат сообщил о планах палестинского руководства подать иск в Международный суд ООН в связи с провозглашением США Иерусалима столицей Израиля и переносом туда посольства.