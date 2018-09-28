Эксперт оценил сообщения о возможной замене российских РД-180

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что компания Blue Origin владельца Amazon Джеффа Безоса станет поставлять для разгонной ступени ракет-носителей United Launch Alliance новые двигатели Blue Origin BE-4, которые должны заменить российские РД-180.

«По этим двигателям изначально очень мало данных. Были сообщения об их неудачных испытаниях. Потом появилась информация, что их всё-таки сделают нормальными, не уступающими РД-180 по характеристикам. Однако с жидкостными ракетными двигателями у американцев всегда было не очень. Они уже давно пытались создать аналог РД-180. Не раз появлялась информация, что они его создают и вот-вот уже почти создали. Так что это сообщение нужно воспринимать достаточно настороженно», — считает Леонков.

По его словам, российский двигатель на практике оказывается значительно мощнее своего американского аналога.

«Первая информация о BE-4 стала поступать ещё в 2014 году. Тогда предполагалось, что он будет использоваться на определённых ракетах-носителях. В первую очередь речь шла о ракете Atlas V, на которую устанавливаются российские РД-180. В том же году появилась информация, что BE-4 будет использоваться в постройке многоразового космического корабля XS-1. Он рассматривался в двойном назначении — гражданском и военном. Однако у BE-4 давление в камерах сгорания намного ниже, чем у РД-180. Если их сравнить, то на одну и ту же ракету нужны всего один РД-180, но два BE-4. Стендовые испытания показали, что не всегда всё было хорошо. Если американцы поставят этот двигатель на ракету, будем смотреть, полетит ли она», — заключил эксперт.

Ранее в СМИ сообщили, что компания Джеффа Безоса Blue Origin станет поставщиком двигателей для разгонной ступени ракет-носителей United Launch Alliance.