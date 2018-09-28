Захарова заявила, что США пытаются «похоронить» ядерную сделку с Ираном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на полях ГА ООН заявила, что ряд стран во главе с Соединёнными Штатами стараются «похоронить» иранскую ядерную сделку.

«Ключевым словом на нынешней Генеральной Ассамблее ООН, если послушать заявления представителей западных стран, является Иран. Его называют на Западе главным злом в мире сегодня, и это странно, потому что ещё пару лет назад было заключено соглашение с Ираном — как его называет господин Трамп, сделка», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что данное соглашение «задало направление для дальнейших усилий не только по данному вопросу, но и относительно того, как можно преодолеть другие разногласия».

«Но теперь ряд стран во главе с США пытаются похоронить это соглашение, а другие страны Запада стараются его сохранить. Россия и Китай всецело поддерживают это соглашение, и, по-моему, это хороший пример того, как в современном мире страны могут преодолевать существующие проблемы. К сожалению, ряд государств формируют этот образ Ирана как мирового зла, но это совершенно не соответствует действительности, это неправильный подход», — добавила Захарова.

Она напомнила, что на протяжении многих лет «главным мировым злом» изображали Северную Корею.

«А теперь господин Трамп несколько раз в своём выступлении поблагодарил лидера Северной Кореи. Что же произошло? Ведь Северная Корея как таковая не изменилась, её позиция не изменилась. Это США изменили свою позицию и свою политику в отношении Северной Кореи. Может быть, они смогут воспользоваться таким же подходом и в отношении Ирана?» — указала Захарова.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил, что США не добились какого-либо результата во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.