Лавров обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой двусторонние отношения и усилия для стабилизации обстановки в ЦАР.
Лавров обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения

    «В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнёрства. Рассмотрены перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР, отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы», — сообщается на сайте МИД России.

    Также в ходе встречи Туадера подчеркнул, что вопрос о расследовании гибели российских журналистов находится на контроле властей ЦАР.

    Ранее сообщалось, что Туадера поручил службам оказывать содействие России в расследовании убийства российских журналистов.

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