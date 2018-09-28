Лавров обсудил с президентом ЦАР двусторонние отношения

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой двусторонние отношения и усилия для стабилизации обстановки в ЦАР.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнёрства. Рассмотрены перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР, отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы», — сообщается на сайте МИД России.

Также в ходе встречи Туадера подчеркнул, что вопрос о расследовании гибели российских журналистов находится на контроле властей ЦАР.

Ранее сообщалось, что Туадера поручил службам оказывать содействие России в расследовании убийства российских журналистов.