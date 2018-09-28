Глава МИД Китая заявил об отсутствии угрозы со стороны России

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Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия не представляет для страны какой-либо угрозы, подчеркнув, что отношения между государствами «очень хорошие».
Глава МИД Китая заявил об отсутствии угрозы со стороны России
  • Reuters

«С точки зрения Пекина отношения России и Китая сейчас очень хорошие, на нашей общей границе протяжённостью более 4 тыс. километров всё спокойно. Мы нисколько не считаем, что Россия представляет какую-либо угрозу для Китая», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться в военное сотрудничество КНР и России.

США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. 

Данные меры были приняты из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

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