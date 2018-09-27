Минобороны Китая призвало США не вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы

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Официальный представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что США не имеют права вмешиваться в военное сотрудничество КНР и России. 
Минобороны Китая призвало США не вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы
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«Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, двустороннее военное сотрудничество является обычным сотрудничеством между двумя суверенными государствами», — приводит его слова РИА Новости

В Минобороны КНР отметили, что цель взаимодействия Пекина и Москвы заключается в защите законных интересов обоих государств, а также в обеспечении регионального мира и стабильности, что соответствует нормам международного права. 

«США не имеют права вмешиваться», — сказал представитель оборонного ведомства Китая.

Он добавил, что Китай и Россия планируют и в дальнейшем развивать взаимное сотрудничество. 

Ранее в МИД Китая назвали грубым нарушением принципов международных отношений санкции США из-за сотрудничества с Россией.

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