Минобороны Китая призвало США не вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы
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«Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, двустороннее военное сотрудничество является обычным сотрудничеством между двумя суверенными государствами», — приводит его слова РИА Новости.
В Минобороны КНР отметили, что цель взаимодействия Пекина и Москвы заключается в защите законных интересов обоих государств, а также в обеспечении регионального мира и стабильности, что соответствует нормам международного права.
«США не имеют права вмешиваться», — сказал представитель оборонного ведомства Китая.
Он добавил, что Китай и Россия планируют и в дальнейшем развивать взаимное сотрудничество.
Ранее в МИД Китая назвали грубым нарушением принципов международных отношений санкции США из-за сотрудничества с Россией.