Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны

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«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в области исследования Луны.
Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны
  • AFP

Как сообщается на сайте российской госкорпорации, в ходе заседания в Пекине стороны представили доклады о космической деятельности России и Китая.

Отмечается, что по результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов: по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы мобильной связи, а также мониторингу космического мусора.

Ранее американская компания SpaceX анонсировала первый в мире частный пассажирский рейс вокруг Луны.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о намерении страны активно работать над реализацией лунной программы.

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