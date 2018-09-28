Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в области исследования Луны.

Как сообщается на сайте российской госкорпорации, в ходе заседания в Пекине стороны представили доклады о космической деятельности России и Китая.

Отмечается, что по результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов: по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы мобильной связи, а также мониторингу космического мусора.

Ранее американская компания SpaceX анонсировала первый в мире частный пассажирский рейс вокруг Луны.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о намерении страны активно работать над реализацией лунной программы.