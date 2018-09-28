В Facebook рассказали о затрагивающей 50 млн аккаунтов «уязвимости»

Американская компания Facebook заявила об «уязвимости» в одноимённой социальной сети. По словам специалистов, 50 млн владельцев аккаунтов пострадали от обнаруженной хакерами проблемы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Злоумышленники использовали уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как», которая позволяет владельцам аккаунтов в социальной сети узнать, как видят личную страницу другие пользователи.

Это дало хакерам возможность получить «маркеры доступа» (цифровые ключи), используя которые можно получить контроль над какой-либо страницей.

По словам представителей компании, в настоящее время расследование произошедшего находится на ранней стадии.

При этом в Facebook добавили, что уязвимость устранена, «маркеры доступа» к 50 млн аккаунтов перенастроены (подобные меры будут применены в отношении ещё 40 млн аккаунтов), функция «Посмотреть как» временно отключена.

Отмечается, что 90 млн пользователей придётся вновь ввести свои данные для того, чтобы войти в свой аккаунт.

Компания оповестила о произошедшем сотрудников правоохранительных органов.

В августе сообщалось, что Facebook с марта заблокировала более 400 приложений из-за опасений, связанных с утечкой данных владельцев аккаунтов.