В Facebook рассказали о затрагивающей 50 млн аккаунтов «уязвимости»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте компании.
Злоумышленники использовали уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как», которая позволяет владельцам аккаунтов в социальной сети узнать, как видят личную страницу другие пользователи.
Это дало хакерам возможность получить «маркеры доступа» (цифровые ключи), используя которые можно получить контроль над какой-либо страницей.
По словам представителей компании, в настоящее время расследование произошедшего находится на ранней стадии.
При этом в Facebook добавили, что уязвимость устранена, «маркеры доступа» к 50 млн аккаунтов перенастроены (подобные меры будут применены в отношении ещё 40 млн аккаунтов), функция «Посмотреть как» временно отключена.
Отмечается, что 90 млн пользователей придётся вновь ввести свои данные для того, чтобы войти в свой аккаунт.
Компания оповестила о произошедшем сотрудников правоохранительных органов.
В августе сообщалось, что Facebook с марта заблокировала более 400 приложений из-за опасений, связанных с утечкой данных владельцев аккаунтов.