В Facebook начали проверять достоверность информации на фото и видео

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В Facebook начали проверять достоверность информации на фото и видео. Об этом в блоге сообщила менеджер социальной сети Антония Вудфорд.

«Мы задействуем в проверке информации на фото и видео 27 наших партнёров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации», — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что как и для поиска ложной информации в текстовых постах была создана самообучающаяся модель, которая использует различные сигналы вовлечённости, включая обратную связь от пользователей Facebook, для выявления потенциально ложного контента.

Отмечается, что многие сторонние партнёры компании по проверке фактов имеют опыт оценки фотографий и видео и получили подготовку в технике визуальной верификации.

Ранее сообщалось, что Facebook с марта 2018 года заблокировал более 400 приложений из-за опасений, связанных с утечкой данных владельцев аккаунтов.

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