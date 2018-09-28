Иран опроверг заявления Нетаньяху о тайном складе ядерных материалов

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми опроверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о тайном складе ядерных материалов в Тегеране.

«После того как Соединённым Штатам и Израилю не удалось разыграть антииранские сценарии, эти фарсовые притязания и шоу премьер-министра оккупационного режима Израиля не стали неожиданностью», — заявил Касеми.

По словам дипломата, «новое шоу» израильских властей категорически отвергается Ираном.

Он также подчеркнул, что, согласно последним 12 отчётам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран соблюдает свои ядерные обязательства.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Так, по его словам, в Тегеране якобы есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.