В Госдуме раскритиковали позицию Трампа по поставке российского газа в Европу

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в разговоре с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейские страны «кормят Россию», покупая у страны газ.
В Госдуме раскритиковали позицию Трампа по поставке российского газа в Европу
  • РИА Новости

«Для США нет никаких интересов, кроме своих. К счастью, европейские партнёры начали это понимать. Сейчас ситуация с «Северным потоком — 2» чисто экономическая. Главы Германии и Турции, как и должны, защищают свои государства и жителей. США для Европы уже не просто старший брат. Вашингтон пытается стать хозяином положения, и ему плевать на мнение младших партнёров», — отметил депутат.

Также он добавил, что, несмотря на вопросы с американской стороны, Россия обеспечит Европу дешёвым газом.

«Трамп уже заявлял, что санкции к «Северному потоку — 2» применяться не будут. Россия получила все разрешения на строительство, начата прокладка подводного участка. Даже без других партнёров «Газпром» эту ветку проложит, и Германия, как и другие страны, будет получать более дешёвый газ», — заключил Ананских.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.

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