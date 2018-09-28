Эксперт назвал вбросом сообщения СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

Политолог Александр Коньков в разговоре с RT прокомментировал сообщения британских СМИ об обнаружении третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению эксперта, с учётом всех предыдущих публикаций такого рода можно предположить, что очередные «информационные вбросы» преследуют «какие угодно цели, но только не выяснение правды».

«Вся «новая» информация, которая исходит из Лондона по поводу данного происшествия, всегда так или иначе коррелирует с различными внутриполитическими событиями Великобритании. В частности, с основными вызовами, которые связаны в первую очередь с брекситом и теми рисками, которые несут в соответствии с этим Консервативная партия и её лидер Тереза Мэй», — рассказал он.

Коньков напомнил о недавно прошедшем неформальном саммите ЕС в Зальцбурге, который, по его словам, показал, что переговоры по брекситу зашли в очередной тупик.

В связи с этим, добавил политолог, возможно, «всплыли» якобы очередные подробности по делу Скрипалей.

«Антироссийская риторика как будто помогает переключить внимание с внутриполитических процессов внутри Британии на какие-то фантастические вещи, которые на самом деле, безусловно, требуют разбирательства, но пока никаких фактов по этому поводу не появлялось. Я лично связываю с такого рода циклами эту риторику относительно дела Скрипалей, потому что действительно волнующей общество информации не появляется, а появляются только какие-то «жареные» вбросы, которые тут же британские таблоиды подхватывают и вывешивают на свои первые полосы», — заключил Коньков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию британских СМИ о третьем подозреваемом по делу Скрипалей.