Глава Торгово-промышленной палаты Сирии рассказал о сотрудничестве с Россией

Глава Торгово-промышленной палаты Сирии Гассан аль-Калла в беседе с ФАН рассказал о сотрудничестве с Россией.

По оценке чиновника, в будущем транспортное сообщение по воде между Россией и Сирией станет ещё активнее.

«Сейчас особенно необходимо, чтобы продукты могли быть доставлены как можно быстрее в охлаждённых танкерах через море. На сегодняшний день морской путь — это единственный путь, но грузы проходят медленно из-за того, что нет у нас коммуникации с Турцией», — отметил он.

На прошлой встрече представители торговых палат Дамаска и Москвы обсудили возможность снятия налогообложения с ряда импортируемых товаров.

Также затрагивались вопросы активизации сотрудничества с российскими бизнесменами в разных сферах.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшему дипломатическому решению конфликта в Сирии.