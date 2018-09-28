Глава Торгово-промышленной палаты Сирии рассказал о сотрудничестве с Россией

Короткая ссылка
Глава Торгово-промышленной палаты Сирии Гассан аль-Калла в беседе с ФАН рассказал о сотрудничестве с Россией.
Глава Торгово-промышленной палаты Сирии рассказал о сотрудничестве с Россией
  • РИА Новости

По оценке чиновника, в будущем транспортное сообщение по воде между Россией и Сирией станет ещё активнее.

«Сейчас особенно необходимо, чтобы продукты могли быть доставлены как можно быстрее в охлаждённых танкерах через море. На сегодняшний день морской путь — это единственный путь, но грузы проходят медленно из-за того, что нет у нас коммуникации с Турцией», — отметил он.

На прошлой встрече представители торговых палат Дамаска и Москвы обсудили возможность снятия налогообложения с ряда импортируемых товаров.

Также затрагивались вопросы активизации сотрудничества с российскими бизнесменами в разных сферах.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшему дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить