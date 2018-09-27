Главы МИД семи стран призвали к дипломатическому решению по Сирии
«Военного решения нет, как нет и альтернативы политическому решению... Необходимо двигаться вперёд с политическим решением в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — отмечается в документе.
Министры призвали ООН и офис спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуры как можно скорее созвать конституционный комитет для выработки Конституции и дать ответ до конца октября.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео высказался за политический процесс в Сирии под эгидой ООН.