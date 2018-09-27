Помпео поддержал политический процесс в Сирии под эгидой ООН
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«Госсекретарь Помпео поддержал политический процесс под эгидой ООН для завершения конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — цитирует её пресс-служба Госдепа.
Кроме того, по словам Науэрт, Помпео призвал участников встречи восстановить санкции против Ирана, поддержать политические процессы в Ливии и Йемене, а также соблюдать резолюции СБ для полной денуклеаризации КНДР.
Ранее Помпео заявил о намерении встретиться на полях Генассамблеи ООН с главой МИД России Сергеем Лавровым. В частности, он планирует обсудить с представителями России решение о поставках С-300 в Сирию.