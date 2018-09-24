Помпео намерен встретиться с Лавровым на полях ГА ООН

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении провести встречу на полях Генассамблеи ООН с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Помпео намерен встретиться с Лавровым на полях ГА ООН
  • Reuters

Во время пресс-конференции он рассказал, что намерен обсудить с представителями России «множество тем», в том числе решение о поставках С-300 в Сирию.

Он также выразил надежду на то, что на полях ГА ООН сможет провести встречу с Лавровым.

«Уверен, что у нас найдётся время, которое мы сможем провести вместе с Сергеем», — сказал он.

По его словам, США по-прежнему рассчитывают найти общие темы для работы с Россией.

«Мы стараемся найти все возможные позиции, где есть общее место для нашей работы с Россией. Мы находим много тем, в которых они работают против американских интересов, мы привлечём их к ответственности за это», — указал он.

Ранее стало известно, что Россия передаст Сирии ракетный комплекс С-300

Посол САР в России Рияд Хаддад отметил, что данные комплексы необходимы Дамаску для защиты от агрессивных действий Израиля. 

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