Посол Сирии заявил, что С-300 нужны Дамаску для защиты от действий Израиля

Комплексы С-300 необходимы Сирии для защиты от агрессивных действий Израиля, заявил посол САР в России Рияд Хаддад.

По словам дипломата, чтобы ответить на «агрессивные действия, Сирия имеет право защищать свою территорию и себя и использовать все средства для этого», передаёт РИА Новости.

«Отсюда вытекает важность получения С-300 от наших российских друзей, чтобы подвести черту под этими вражескими действиями Израиля», — заявил он.

Хаддад также выразил соболезнования в связи с гибелью при крушении Ил-20 российских военных, которые «пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю».

Ранее стало известно, что Россия передаст Сирии ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, действия израильской стороны вынудили принять адекватные ответные меры.