В МИД России заявили, что Британия не запрашивала встречу с Лавровым

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что британская сторона не запрашивала встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
В МИД России заявили, что Британия не запрашивала встречу с Лавровым
  • РИА Новости

Об этом он сообщил ТАСС.

«Запроса не было», — сказал он.

При этом замглавы МИД пояснил, что слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о разговоре с Лавровым подразумевали одно из заседаний в формате Совета Безопасности ООН.

Ранее Хант рассказал о встрече с Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери. Позднее в делегации России опровергли слова главы МИД Британии о его встрече с российским министром. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить