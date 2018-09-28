В МИД России заявили, что Британия не запрашивала встречу с Лавровым
- РИА Новости
Об этом он сообщил ТАСС.
«Запроса не было», — сказал он.
При этом замглавы МИД пояснил, что слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о разговоре с Лавровым подразумевали одно из заседаний в формате Совета Безопасности ООН.
Ранее Хант рассказал о встрече с Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери. Позднее в делегации России опровергли слова главы МИД Британии о его встрече с российским министром.