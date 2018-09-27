В делегации России опровергли слова главы МИД Британии о его встрече с Лавровым
- Reuters
Таким образом российские дипломаты прокомментировали слова Ханта о том, что у него якобы произошёл «откровенный обмен мнениями» с Лавровым.
«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин Офис о том, что он провёл встречу с Лавровым. Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было», — отметили в делегации.
Там уточнили, что 27 сентября утром состоялся рабочий завтрак постоянной пятёрки Совбеза ООН c Генеральным секретарём Антониу Гутеррешом, в ходе которого страны «обменивались мнениями».
«Как всегда, британская сторона выдаёт желаемое за действительное», — рассказали агентству.
Ранее Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери. Он отметил, что между министрами произошёл «откровенный обмен мнениями».