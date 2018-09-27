Глава МИД Британии рассказал об обсуждении с Лавровым инцидента в Солсбери

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери.

«Я сказал ему, что такие страны, как Россия и Великобритания, должны держаться вместе, чтобы сделать мир лучше, а если один из нас начинает отправлять военных офицеров на улицы другой страны для применения химического оружия, то ничего не получится. Это неправильно... Это очевидно влияет на наши отношения, но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то подобного», — заявил Хант в интервью Sky News.

'I think the diplomatic phrase we use is a frank exchange of views' - Jeremy Hunt describes his meeting with Russian foreign affairs minister Sergey Lavrov.



For more, head here: https://t.co/FuMZ9jtlVopic.twitter.com/XEbuT6WX9k — Sky News (@SkyNews) 27 сентября 2018 г.

Дипломат отметил, что Россия оказывает «большое влияние по всему миру».

«Но мы хотим, чтобы они были положительной силой в мире, какой является Британия, и сейчас на кону стоит то, что такие лидеры, как (президент Сирии Башар. — RT) Асад, подумают, что это в порядке вещей — использовать химическое оружие», — добавил британский министр.

По словам Ханта, между министрами произошёл «откровенный обмен мнениями».

Ранее Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.

Также в МВД Великобритании объяснили отказы на запросы Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании инцидента в Солсбери из-за опасений «ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку» британской стороны.