Глава МИД Британии рассказал об обсуждении с Лавровым инцидента в Солсбери

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которой была затронута тема инцидента в Солсбери.
Глава МИД Британии рассказал об обсуждении с Лавровым инцидента в Солсбери
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«Я сказал ему, что такие страны, как Россия и Великобритания, должны держаться вместе, чтобы сделать мир лучше, а если один из нас начинает отправлять военных офицеров на улицы другой страны для применения химического оружия, то ничего не получится. Это неправильно... Это очевидно влияет на наши отношения, но я не думаю, что есть возможность войны или чего-то подобного», — заявил Хант в интервью Sky News.

Дипломат отметил, что Россия оказывает «большое влияние по всему миру».

«Но мы хотим, чтобы они были положительной силой в мире, какой является Британия, и сейчас на кону стоит то, что такие лидеры, как (президент Сирии Башар. — RT) Асад, подумают, что это в порядке вещей — использовать химическое оружие», — добавил британский министр.

По словам Ханта, между министрами произошёл «откровенный обмен мнениями».

Ранее Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.

Также в МВД Великобритании объяснили отказы на запросы Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании инцидента в Солсбери из-за опасений «ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку» британской стороны.

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