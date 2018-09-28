В Польше на четверть сократилось число приглашений на работу для украинцев

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши представило отчёт, в котором говорится, что в стране на четверть сократилось число приглашений на работу для украинцев.

Об этом сообщает Radio Polsha.

По мнению председателя комитета по вопросам миграции и трудоустройства польско-украинской хозяйственной палаты Павла Кулаги, это связано с рядом причин.

«Я бы выделил три основные причины... Во-первых, это изменения соответствующего законодательства, согласно которым с 1 января 2018 года заявки на трудоустройство иностранцев стали платными... Во-вторых, в первой половине 2017 года ещё не действовал безвизовый режим с Украиной... В-третьих, Польша потеряла свою популярность как место сезонных работ», — сказал он.

По словам Кулаги, в первой половине 2018 года украинцы всё чаще ехали на заработки в Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны, а также Израиль.

Согласно отчёту министерства в первой половине 2018 года было зарегистрировано 692 466 заявок на трудоустройство граждан Украины. Это на 212 388 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.