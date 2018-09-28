Мадуро считает, что его встреча с Трампом принесёт положительные результаты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро полагает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом принесёт положительные результаты.
«Дональд Трамп и я, мы встретимся лицом к лицу... и я уверен, что это будет к лучшему», — цитирует его El Periodoco.
Ранее Мадуро подтвердил, что готов встретиться с президентом США.
В свою очередь, Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро.
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