Мадуро считает, что его встреча с Трампом принесёт положительные результаты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро полагает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом принесёт положительные результаты.

«Дональд Трамп и я, мы встретимся лицом к лицу... и я уверен, что это будет к лучшему», — цитирует его El Periodoco.

Ранее Мадуро подтвердил, что готов встретиться с президентом США.

В свою очередь, Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро.