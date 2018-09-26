Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро

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Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он заявил на полях Генассамблеи ООН. 
Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро
  • Reuters

По словам Трампа, «он хочет видеть улучшение ситуации в Венесуэле». 

«Если он здесь, если он хочет встретиться, я не знаю... Но если я могу помочь людям, то я здесь для этого», — приводит слова американского лидера ABC.

Ранее Мадуро заявил о готовности к личной встрече с Трампом.

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