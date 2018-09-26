Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро
- Reuters
По словам Трампа, «он хочет видеть улучшение ситуации в Венесуэле».
«Если он здесь, если он хочет встретиться, я не знаю... Но если я могу помочь людям, то я здесь для этого», — приводит слова американского лидера ABC.
"I just want to see Venezuela straightened out," Pres. Trump says.— ABC News (@ABC) 26 сентября 2018 г.
On whether he'd meet with Pres. Maduro, Trump says, "If he's here, if he wants to meet, I don't know. It was not on my mind, it is not on my plate. But If I can help people, that's what I'm here for." #UNGApic.twitter.com/WrpJiWweI2
Ранее Мадуро заявил о готовности к личной встрече с Трампом.