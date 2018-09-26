Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он заявил на полях Генассамблеи ООН.

По словам Трампа, «он хочет видеть улучшение ситуации в Венесуэле».

«Если он здесь, если он хочет встретиться, я не знаю... Но если я могу помочь людям, то я здесь для этого», — приводит слова американского лидера ABC.

"I just want to see Venezuela straightened out," Pres. Trump says.



On whether he'd meet with Pres. Maduro, Trump says, "If he's here, if he wants to meet, I don't know. It was not on my mind, it is not on my plate. But If I can help people, that's what I'm here for." #UNGApic.twitter.com/WrpJiWweI2 — ABC News (@ABC) 26 сентября 2018 г.

Ранее Мадуро заявил о готовности к личной встрече с Трампом.