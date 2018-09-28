Хейли объяснила, почему выступление Трампа на ГА ООН встретили смехом

Участники 73-й сессии Генассамблеи ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа из-за того, что «им понравилось, насколько он был честен». Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Это нехарактерно для дипломатии, и они нашли это смешным», — цитирует её The Independent.

Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова Трампа о его достижениях.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников Генассамблеи.

При этом сам американский лидер отметил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на сессии ГА ООН смеялись не над ним.