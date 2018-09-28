Хейли объяснила, почему выступление Трампа на ГА ООН встретили смехом
«Это нехарактерно для дипломатии, и они нашли это смешным», — цитирует её The Independent.
Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова Трампа о его достижениях.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников Генассамблеи.
При этом сам американский лидер отметил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на сессии ГА ООН смеялись не над ним.