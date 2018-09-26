Эксперт оценил реакцию участников ГА ООН на слова Трампа о его достижениях
- Reuters
«Речь Трампа была в необычном формате, и смысл этого необычного формата состоял в том, что это была, по существу, предвыборная речь. Может быть, впервые американский президент, выступая в ООН, обращается не столько к мировому сообществу, сколько к своим избирателям», — заявил Васильев.
Как отметил эксперт, такие речи обычно бывают на митингах в отдельных штатах или районах.
Васильев также сказал, что Трамп упомянул Россию только один раз — в контексте энергетической безопасности Европы и выхода на энергетические рынки.
«Важно скорее не то, что он сказал, а то, что он не сказал. Тот факт, что он ничего не сказал о России, можно рассматривать как важный признак того, что, в принципе, Трамп стоит на позициях улучшения российско-американских отношений», — добавил он.
Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова Трампа о его достижениях.