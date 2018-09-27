Трамп объяснил, почему его выступление на Генассамблее ООН встретили смехом
«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело», — пояснил Трамп.
.@POTUS on reaction to his @UN speech on Tuesday: "They weren't laughing at me. They were laughing with me. We had fun." https://t.co/y0QTdxTzIspic.twitter.com/kVzXJ85lju— Fox News (@FoxNews) 26 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова Трампа о его достижениях.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников Генассамблеи на слова американского президента о его достижениях.