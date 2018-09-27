Трамп объяснил, почему его выступление на Генассамблее ООН встретили смехом

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на сессии Генассамблеи ООН смеялись не над ним.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело», — пояснил Трамп.

Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова Трампа о его достижениях

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников Генассамблеи на слова американского президента о его достижениях.

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