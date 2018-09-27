Эксперт оценил новые санкции Украины против ряда российских предприятий

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с ФАН оценил новые санкции Украины против ряда российских предприятий.

По словам Скорикова, эти компании довольно известны, некоторые и вовсе являются лидерами рынка на территории СНГ.

«Поэтому нужно для начала спросить: а есть ли что им терять на Украине?» — сказал эксперт.

Как отметил Скориков, если предприятия до сих пор работают там, то это было бы странно, учитывая регулярные угрозы Киева оборвать все транспортные связи с Москвой, а если нет, то санкции Украины — политический пиар, не имеющий реальных последствий.

В августе профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал просьбу Украины к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных к «нарушению прав» осуждённых в России украинцев.