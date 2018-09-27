Украина ввела санкции против ряда российских предприятий

Украинские власти по инициативе Службы безопасности ввели специальные санкции и ограничительные меры в отношении ряда российских предприятий.

Как сообщается на сайте СБУ, санкции были введены в отношении компаний, которые заключили контракты с предприятиями транспортной сферы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский», «Красная Могила» Луганской таможни», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, Министерство экономического развития и торговли Украины и СНБО ввели санкции в отношении ряда российских предприятий, включая «РЖД Логистику», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и других.

Ранее стало известно, что Украина подготовила санкции против химических компаний из-за работы в Крыму.