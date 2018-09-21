Украина подготовила санкции против химических компаний из-за работы в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины подготовило предложения по введению санкций в отношении химических предприятий, связанных с производством химической продукции в Крыму и её реализацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма..., и тех, кто осуществляет реализацию такой продукции на территории других стран», — отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, соответствующий проект распоряжения направлен на проработку в органы государственной власти. Проект новых санкций будет передан на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее стало известно, что Киев подготовил новые санкции против России из-за строительства Крымского моста. Отмечается, что санкции коснутся 19 юридических лиц, которые были задействованы в строительстве моста на полуостров. Среди них: «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Портгидрострой».

Крым стал российским регионом по результатам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.