Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Китай с двухдневным рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом
  • РИА Новости

Запланировано посещение четырёх городов. Это Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь.

В частности, Минниханов выступит на бизнес-форуме «Татарстан — Шаньдун», посетит компанию по производству тяжёлых и средних грузовиков Sinotruk, встретится с гендиректором компании Haier Чжан Жуйминем, осмотрит Китайско-российский технопарк в зоне высоких и новых технологий.

Кроме того, ему представят Южный порт Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития.

Ранее в Татарстане заявили о росте товарооборота с Нидерландами до $1,38 млрд.

Также RIA56 сообщало, что Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае.

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