Президент Татарстана приехал в Китай с рабочим визитом
- РИА Новости
Запланировано посещение четырёх городов. Это Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь.
В частности, Минниханов выступит на бизнес-форуме «Татарстан — Шаньдун», посетит компанию по производству тяжёлых и средних грузовиков Sinotruk, встретится с гендиректором компании Haier Чжан Жуйминем, осмотрит Китайско-российский технопарк в зоне высоких и новых технологий.
Кроме того, ему представят Южный порт Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития.
Ранее в Татарстане заявили о росте товарооборота с Нидерландами до $1,38 млрд.
Также RIA56 сообщало, что Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае.