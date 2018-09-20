Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае

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Оренбургская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве в Китае, сообщает RIA56.
Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае
  • © Global Look Press

Российская делегация приняла участие в Форуме межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в КНР. Возглавляет её первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

Визит организован в рамках соглашения между правительством Оренбургской области и Народным правительством провинции Сычуань.

В частности, подписаны меморандум о дружбе и сотрудничестве между администрацией Орска и администрацией Цзыяна и соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОСПП Оренбургской области и Сычуаньской ассоциацией содействия торгово-экономическому сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс — один путь».

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве.

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