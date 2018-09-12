Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве

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Хабаровский край и Кемеровская область заключили соглашение о налаживании торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.
Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве
  • РИА Новости

Соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернаторы Вячеслав Шпорт и Сергей Цивилёв.

Как заявил Шпорт, многие краевые предприятия уже фактически работают с партнёрами из области. Хабаровские порты, например, являются опорными терминалами для экспорта кузбасского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы планируем провести дополнительную работу по налаживанию контактов между предприятиями торговли и потребительского рынка», — отметил Шпорт, которого цитирует ИА «Хабаровский край».

Среди перспективных направлений сотрудничества он также назвал гуманитарные обмены в области культуры, образования, туризма, здравоохранения, молодёжной политики, спорта.

Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года.

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