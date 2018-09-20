В Татарстане заявили о росте товарооборота с Нидерландами до $1,38 млрд

Товарооборот Татарстана и Нидерландов составил $1,38 млрд по итогам первых шести месяцев 2018 года, сообщает «Реальное время».

Об этом заявила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

«По итогам прошлого года наш товарооборот достиг $2 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Первое полугодие этого года также показывает рост в 7%», — сказала она.

Галимова уточнила, что Татарстан экспортирует нефть, каучук, резину, минеральное топливо, органические и химические соединения.

Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года.