Рухани заявил, что США ничего не добились на сессии ГА ООН

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не добились какого-либо результата в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Рухани заявил, что США ничего не добились на сессии ГА ООН
  • Reuters

«На мой взгляд, американцы ничего не добились в ходе Генеральной Ассамблеи, даже во время выступления господина Трампа, который в начале своей речи очень восхвалял два года пребывания у власти его правительства, весь зал смеялся», — сообщается на сайте иранского лидера.

Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа о его достижениях. 

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию публики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить