Рухани заявил, что США ничего не добились на сессии ГА ООН
- Reuters
«На мой взгляд, американцы ничего не добились в ходе Генеральной Ассамблеи, даже во время выступления господина Трампа, который в начале своей речи очень восхвалял два года пребывания у власти его правительства, весь зал смеялся», — сообщается на сайте иранского лидера.
Ранее сообщалось, что участники ГА ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа о его достижениях.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию публики.