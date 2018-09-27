В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Австралии о MH17

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Австралии Маризы Пейн о расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

«Мы видим невероятный русофобский подход международной следственной группы, которая должна пользоваться только объективными данными, в том числе технического контроля. Но всё расследование было политизировано с самых первых шагов. Не принимается во внимание то, что Россия дала варианты, модели, как был сбит самолёт. Россия предоставила модель полёта ракеты «Бук», объективные данные перехватов, где доказывается причастность ВСУ. Это также отвергается», — отметил Морозов.

По словам сенатора, по всей видимости, главная задача расследования заключается в том, чтобы переложить вину и ответственность на Россию.

«Я полагаю, что международная следственная группа будет продолжать настаивать на майском отчёте, и все аргументы, доказательства, которые предоставит российская сторона, не будут приниматься во внимание»,— заключил Морозов.

Ранее глава австралийского МИД Мариза Пейн заявила, что встретилась в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии, входящих в международную следственную группу. Она отметила, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме международной следственной группы и её выводах.