В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о MH17

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Австралии Маризы Пейн касательно расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о MH17
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«Нам остаётся надеяться на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества. Министерство обороны России неоднократно говорило и доказывало, что ракета была украинской. Наша точка зрения объявлена, мы даже привели сведения, в какие сроки выпускалась и как перемещалась эта ракета, концерн провёл полевые испытания и показал, что поражающие элементы принадлежали ракете более старого выпуска. Такие ракеты находятся на вооружении Украины, в России более современное вооружение и военная техника. К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие проводят некачественные расследования», — сказал он.

Ранее глава австралийского МИД Мариза Пейн заявила, что встретилась в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии, входящих в международную следственную группу. Она отметила, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме международной следственной группы и её выводах.

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