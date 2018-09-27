СМИ: В Иране предостерегли Израиль от повторения авиаударов по Сирии

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерёг Израиль от нанесения авиаударов по объектам, расположенным на территории Сирии. Об этом сообщает Tasnim.

«Сионистский режим стремится к укоренению кризиса в Сирии, предпринимая шаги по оказанию прямой поддержки террористических группировок и нанося удары по сирийской армии и силам, ведущим борьбу с террористами», — цитирует агентство Шамхани.

При этом он добавил, что в случае если Израиль продолжит подобную деятельность, то «столкнётся с реакцией, которая заставит пожалеть».

Ранее Кейван Хосрави, представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана, прокомментировал обвинения со стороны Израиля в якобы причастности страны к крушению российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

В результате трагедии 17 сентября погибли 15 российских военнослужащих.