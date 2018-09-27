СМИ: В Иране предостерегли Израиль от повторения авиаударов по Сирии

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Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерёг Израиль от нанесения авиаударов по объектам, расположенным на территории Сирии. Об этом сообщает Tasnim.
СМИ: В Иране предостерегли Израиль от повторения авиаударов по Сирии
  • © Li Rui/Xinhua
  • globallookpress.com

«Сионистский режим стремится к укоренению кризиса в Сирии, предпринимая шаги по оказанию прямой поддержки террористических группировок и нанося удары по сирийской армии и силам, ведущим борьбу с террористами», — цитирует агентство Шамхани.

При этом он добавил, что в случае если Израиль продолжит подобную деятельность, то «столкнётся с реакцией, которая заставит пожалеть».

Ранее Кейван Хосрави, представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана, прокомментировал обвинения со стороны Израиля в якобы причастности страны к крушению российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

В результате трагедии 17 сентября погибли 15 российских военнослужащих.

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