Опрос показал, кого жители Франции считают самым значимым человеком Пятой республики

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Французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль признан самым значимым человеком среди лидеров страны за последние 60 лет.
Опрос показал, кого жители Франции считают самым значимым человеком Пятой республики
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Об этом свидетельствуют данные опроса BVA и Sciences-Po, опубликованные изданием L'Obs.

Отмечается, что де Голля считают «самой значимой личностью Пятой республики» 74% опрошенных. 

Франсуа Миттеран, бывший президент страны, занял второе место с 49%.

Третье — бывший лидер Франции Жак Ширак, который набрал 32% голосов респондентов.

Действующий французский президент Эммануэль Макрон занял седьмое место с 8%.

Опрос проводился в период с 29 по 30 августа, в нём приняли участие 1040 человек.

В июле сообщалось, что рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого показателя.

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