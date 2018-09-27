Опрос показал, кого жители Франции считают самым значимым человеком Пятой республики
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Об этом свидетельствуют данные опроса BVA и Sciences-Po, опубликованные изданием L'Obs.
Отмечается, что де Голля считают «самой значимой личностью Пятой республики» 74% опрошенных.
Франсуа Миттеран, бывший президент страны, занял второе место с 49%.
Третье — бывший лидер Франции Жак Ширак, который набрал 32% голосов респондентов.
Действующий французский президент Эммануэль Макрон занял седьмое место с 8%.
Опрос проводился в период с 29 по 30 августа, в нём приняли участие 1040 человек.
В июле сообщалось, что рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого показателя.