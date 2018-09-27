Опрос показал, кого жители Франции считают самым значимым человеком Пятой республики

Французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль признан самым значимым человеком среди лидеров страны за последние 60 лет.

Об этом свидетельствуют данные опроса BVA и Sciences-Po, опубликованные изданием L'Obs.

Отмечается, что де Голля считают «самой значимой личностью Пятой республики» 74% опрошенных.

Франсуа Миттеран, бывший президент страны, занял второе место с 49%.

Третье — бывший лидер Франции Жак Ширак, который набрал 32% голосов респондентов.

Действующий французский президент Эммануэль Макрон занял седьмое место с 8%.

Опрос проводился в период с 29 по 30 августа, в нём приняли участие 1040 человек.

В июле сообщалось, что рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого показателя.