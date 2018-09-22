Опрос: жители Германии считают Меркель выдающимся немецким политиком
- Reuters
Отмечается, что в поддержку Меркель высказались 16% респондентов как на западе, так и на востоке страны.
Второе место занял бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт, набрав 11%.
Третье и четвертое места достались бывшим канцлерам страны — Вилли Брандту и Гельмуту Колю (6%).
Опрос проводился в конце июля 2018 года, в нём приняли участие 1047 человек.
Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведённого социологической службой Kantar Emnid и опубликованного изданием Bild am Sonntag, политическая партия «Альтернатива для Германии» стала самой популярной на востоке ФРГ.