Опрос: жители Германии считают Меркель выдающимся немецким политиком

По данным опроса, проведённого изданием Welt am Sonntag, граждане Германии среди всех политических деятелей особенно выделяют действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Отмечается, что в поддержку Меркель высказались 16% респондентов как на западе, так и на востоке страны.

Второе место занял бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт, набрав 11%.

Третье и четвертое места достались бывшим канцлерам страны — Вилли Брандту и Гельмуту Колю (6%).

Опрос проводился в конце июля 2018 года, в нём приняли участие 1047 человек.

Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведённого социологической службой Kantar Emnid и опубликованного изданием Bild am Sonntag, политическая партия «Альтернатива для Германии» стала самой популярной на востоке ФРГ.