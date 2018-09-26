Суд отказал в апелляции убившему журналистку изобретателю подлодки Nautilus
- Петер Мадсен / Reuters / © Scanpix Denmark
Как сообщает Sky News, в Дании пожизненный срок составляет 16 лет с возможностью его продления.
Мадсен обжаловал приговор, требуя, чтобы ему назначили конкретное время пребывания в тюрьме.
Суд приговорил Мадсена к пожизненному заключению в апреле.
Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке изобретателя в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, которая якобы потерпела бедствие, был обнаружен только сам изобретатель. Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.